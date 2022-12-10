Почти 400 оккупантов стали 200-ми. Генштаб о потерях россиян за 9 декабря
Уничтожены два десятка единиц техники
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 10 декабря.
За пятницу было ликвидировано еще 370 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 93760 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 18 единиц техники:
- Танков - 2940 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5917 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1927 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+2) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты – 592 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
- специальная техника – 167 (+3).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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