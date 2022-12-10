Белый дом: Иран рассматривает возможность продать России сотни баллистических ракет
Россияне в свою очередь учат иранских пилотов
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Соединенные Штаты выразили тревогу по поводу полномасштабного оборонного партнерства между Ираном и Россией, считая его вредным для Украины, соседей Ирана и всего мира.
Соответствующее заявление в пятницу, 9 декабря, сделал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких отраслях как разработка оружия и подготовка кадров. При этом Москва "предлагает Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, превращая их отношения в полноценное оборонное партнерство".
"Мы также видели сообщения о том, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания в России общей линии по производству смертоносных беспилотников. Мы призываем Иран изменить курс и не делать этих шагов", - заявил Кирби.
В США считают, что Россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, включая вертолеты и системы противовоздушной обороны. Сообщается, что иранские пилоты уже сейчас учатся управлять современными боевыми самолетами Су-35 в России, и Тегеран может получить самолет в течение следующего года. В Белом доме убеждены, что это "значительно укрепит иранские военно-воздушные силы по сравнению с региональными соседями".
По словам Кирби, США полагают, что Иран также рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России.
Заметим, что заявления о возможной передаче России иранских ракет, способных поражать цели на расстоянии до 700 км, неоднократно делала украинская разведка.
Добавим, что Россия активно использовала иранские дроны-камикадзе с конца лета. В ноябре возникла пауза, однако с начала этой недели удары беспилотниками возобновились. В частности, в ночь на субботу шахеды попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.
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