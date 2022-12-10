США не против, чтобы Германия передала танки Украине - Госдеп

Украина давно просит союзников оказать помощь танкам для того, чтобы ускорить победу над Россией. Самые большие надежды возлагаются на Германию, чьи танки Leopard 2 считаются одними из лучших в мире. Берлин, однако, постоянно отказывал, находя разные причины. Одна из таких якобы возражения со стороны Вашингтона, который не хотел идти на обострение конфликта с Москвой.

Однако ситуация, похоже, сдвинулась с мертвой точки.

Как сообщает Немецкая волна, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в Берлине, что у США нет возражений по поставкам в Украину немецких танков Leopard 2 и зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, которые настоятельно просит Киев.

"Наша позиция в обоих случаях неизменна: что делать Германии, решать самой Германии", – заявила Шерман. Она также добавила, что Берлин, по ее мнению, примет "уместное и правильное для самой Германии решение". Слова представительницы США означают, что обязательств перед союзниками не поставлять Украине Leopard 2 у Германии нет. Однако Берлин может руководствоваться по этому решению другими причинами.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Германия не должна покидать Украину, а ВСУ нужны танки.