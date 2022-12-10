В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей вместо каникул, - ОВА

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вместо каникул пытаются ввести военную подготовку для детей. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"В так называемой "лнр" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учеников 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца". Пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.

Также захватчики продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели так называемой ЛНР, которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщает ОВА.