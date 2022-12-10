  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей вместо каникул, - ОВА
В тренде

В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей вместо каникул, - ОВА

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оккупанты делают жизнь людей все хуже

В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей вместо каникул, - ОВА

ООН

Новина українською

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вместо каникул пытаются ввести военную подготовку для детей. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"В так называемой "лнр" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учеников 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца". Пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.

Также захватчики продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели так называемой ЛНР, которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщает ОВА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Луганська ОВА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде