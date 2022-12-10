В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей вместо каникул, - ОВА
Оккупанты делают жизнь людей все хуже
ООН
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вместо каникул пытаются ввести военную подготовку для детей. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
"В так называемой "лнр" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учеников 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца". Пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.
Также захватчики продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели так называемой ЛНР, которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщает ОВА.
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