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США планируют развернуть в Латвии авиацию и артиллерию на постоянной основе

Общие новости
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НАТО усилит присутствие в балтийских странах

США планируют развернуть в Латвии авиацию и артиллерию на постоянной основе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках усиления оборонных возможностей Латвийской Республики США планируется развернуть на постоянной основе в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения.

"США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, предусматривающий, что американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии непрерывно на ротационной основе.

Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", - сказал министр обороны Латвии Артикс Пабрикс.

Планируется, что в средней перспективе США разместят свои подразделения на военных базах в Адаже и Лиелварде.

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В статье: США Латвия война с россией
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Источник:
Delfi

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