США планируют развернуть в Латвии авиацию и артиллерию на постоянной основе
НАТО усилит присутствие в балтийских странах
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В рамках усиления оборонных возможностей Латвийской Республики США планируется развернуть на постоянной основе в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения.
"США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, предусматривающий, что американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии непрерывно на ротационной основе.
Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", - сказал министр обороны Латвии Артикс Пабрикс.
Планируется, что в средней перспективе США разместят свои подразделения на военных базах в Адаже и Лиелварде.
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