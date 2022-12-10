США планируют развернуть в Латвии авиацию и артиллерию на постоянной основе

В рамках усиления оборонных возможностей Латвийской Республики США планируется развернуть на постоянной основе в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения.

"США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, предусматривающий, что американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии непрерывно на ротационной основе.

Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", - сказал министр обороны Латвии Артикс Пабрикс.