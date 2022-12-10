В Германии объяснили, почему не могут отправить Украине системы ПВО Patriot
Звучит не слишком убедительно
Adam Warzava PAP
Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер объяснил позицию правительства страны по непередаче Украине ЗРК Patriot.
"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО.
Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - сказал чиновник.
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