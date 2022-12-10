ВСУ под Бахмутом ликвидировали коллаборанта, который во время оккупации разбил герб Украины на админздании

Под Бахумутом в составе российской оккупационной армии погиб колабрант из Купянска Илья Гаманин. Он входил в "молодежный совет", который был создан как раз во время захватнических действий россиян.

18-летний парень в июле во время оккупации Харьковщины сотрудничал с захватчиками. В частности, он разбил герб Украины на одном из админзданий города.

Когда ВСУ перешли в контрнаступление и освободили Купянск, Илья сбежал в Белгород, а потом еще и был мобилизован. Российские паблики известили, что недавно он погиб под Бахмутом от осколочного ранения в сердце. Это случилось, когда Гаманин пытался оказать медицинскую помощь другому оккупанту.