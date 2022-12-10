ВСУ под Бахмутом ликвидировали коллаборанта, который во время оккупации разбил герб Украины на админздании
Награда нашла своего героя
Фото з відкритих джерел
Под Бахумутом в составе российской оккупационной армии погиб колабрант из Купянска Илья Гаманин. Он входил в "молодежный совет", который был создан как раз во время захватнических действий россиян.
18-летний парень в июле во время оккупации Харьковщины сотрудничал с захватчиками. В частности, он разбил герб Украины на одном из админзданий города.
Когда ВСУ перешли в контрнаступление и освободили Купянск, Илья сбежал в Белгород, а потом еще и был мобилизован. Российские паблики известили, что недавно он погиб под Бахмутом от осколочного ранения в сердце. Это случилось, когда Гаманин пытался оказать медицинскую помощь другому оккупанту.
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