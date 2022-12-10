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ВСУ под Бахмутом ликвидировали коллаборанта, который во время оккупации разбил герб Украины на админздании

Общие новости
(2 голосов)

Награда нашла своего героя

ВСУ под Бахмутом ликвидировали коллаборанта, который во время оккупации разбил герб Украины на админздании

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Под Бахумутом в составе российской оккупационной армии погиб колабрант из Купянска Илья Гаманин. Он входил в "молодежный совет", который был создан как раз во время захватнических действий россиян.

18-летний парень в июле во время оккупации Харьковщины сотрудничал с захватчиками. В частности, он разбил герб Украины на одном из админзданий города.

Когда ВСУ перешли в контрнаступление и освободили Купянск, Илья сбежал в Белгород, а потом еще и был мобилизован. Российские паблики известили, что недавно он погиб под Бахмутом от осколочного ранения в сердце. Это случилось, когда Гаманин пытался оказать медицинскую помощь другому оккупанту.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2022 в 16:22
Если у вас претензии к украинскому правительству, то причем здесь Украинская символика? биомусор нашел свою помойную яму, там его кости сгниют и насытят чернозем всеми необходимыми минералами…
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budo2012 (Чугуев)
10.12.2022 в 16:06
все логічно! собака здохла,кінець історіі.
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