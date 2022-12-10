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СМИ: Во временно оккупированном Крыму горит военная база россиян. Там были казармы с мобилизованными

Общие новости
(1 голосов)

Причина и источники вспышки неизвестны

СМИ: Во временно оккупированном Крыму горит военная база россиян. Там были казармы с мобилизованными

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

СМИ, блоггеры и интернет-паблики сообщают о возгорании пожара в смт Советское, что в оккупированном Россией Крыму. Там у агрессора – военная база. В частности, там сосредоточены казармы, где находились мобилизованные, готовившиеся к войне с Украиной.

Про причины и источники пожара информации пока нет. Также нет информации о количестве погибших и пострадавших.

Добавим, что официальные источники информации о пожаре в Советском пока не дают.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
10.12.2022 в 18:04
Аби дощу не було
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