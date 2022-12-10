СМИ: Во временно оккупированном Крыму горит военная база россиян. Там были казармы с мобилизованными

СМИ, блоггеры и интернет-паблики сообщают о возгорании пожара в смт Советское, что в оккупированном Россией Крыму. Там у агрессора – военная база. В частности, там сосредоточены казармы, где находились мобилизованные, готовившиеся к войне с Украиной.

Про причины и источники пожара информации пока нет. Также нет информации о количестве погибших и пострадавших.

Добавим, что официальные источники информации о пожаре в Советском пока не дают.