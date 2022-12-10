Ось зла сформирована. В ОП прокомментировали сотрудничество России с Ираном относительно вооружения
Как считает Михаил Подоляк, этот вопрос касается уже не только Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию американской и британской разведок о том, что Иран готовится поставлять России баллистические ракеты и усиление сотрудничества между странами в плане поставки оружия.
"Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?", - написал Подоляк.
Добавим, что Россия активно использовала иранские дроны-камикадзе с конца лета. В ноябре возникла пауза, однако с начала этой недели удары беспилотниками возобновились. В частности, в ночь на субботу шахеды попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Также Белый дом заявляет, что Иран рассматривает возможность продать России сотни баллистических ракет.
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