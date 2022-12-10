Генштаб: ВСУ за текущие сутки поразили 7 пунктов управления врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести девяностых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг нанес удары предположительно иранскими ударными БПЛА "Шахед-136" по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляет инфраструктуру для подготовки подразделений противника.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения понесли районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Площадка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону и производит обстрелы наших позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку в Запорожье.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз огневого поражения потерпел город Херсон и его окрестности.

В целях противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется.

На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточены контрдиверсионные мероприятия, возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск, проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город.

На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны. Для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 7 пунктов управления, 6 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.