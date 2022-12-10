В Мелитополе прозвучало более 10 мощных взрывов

Вечером 10 декабря во временно оккупированном Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов слышно во всех районах города.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что по предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое россияне захватили несколько месяцев назад и превратили в свою базу.