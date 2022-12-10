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В Мелитополе прозвучало более 10 мощных взрывов

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Ждем хорошие новости от украинских защитников

В Мелитополе прозвучало более 10 мощных взрывов

Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

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Вечером 10 декабря во временно оккупированном Мелитополе раздалось более 10 громких взрывов слышно во всех районах города.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что по предварительной информации горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое россияне захватили несколько месяцев назад и превратили в свою базу.

"Оккупанты суетятся. Ждем хорошие новости от ВСУ. В честь чего субботняя вечеринка? Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось", - написал Федоров.

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