Зеленский: Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 10 декабря.

"Ключевое за сегодня – энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более полутора миллионов человек на Одесщине без света. Подключена только критическая инфраструктура – и настолько , насколько есть возможность снабжения электричеством.

В разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит. Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве.

Надо понимать, что если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы.

И я благодарю каждого и каждого, кто работает, чтобы вернуть свет и сохранить энергосистему. Так же я благодарю всех, кто осознает, насколько тяжело нашим защитникам неба, насколько тяжело ремонтным бригадам и энергетикам, насколько тяжело всем, кто защищает нашу с вами жизнь", - рассказал президент.