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В Луганской области оккупанты уничтожают украинские книги и проводят принудительную мобилизацию

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В Луганской области оккупанты уничтожают украинские книги и проводят принудительную мобилизацию

фото из свободных источников

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, о текущих действиях российских захватчиков на территории оккупированной Луганской области:

“На временно занятой территории Луганской области на протяжении последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

Также в целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных”, - говорится в сводке.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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