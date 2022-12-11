В Луганской области оккупанты уничтожают украинские книги и проводят принудительную мобилизацию

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, о текущих действиях российских захватчиков на территории оккупированной Луганской области:

“На временно занятой территории Луганской области на протяжении последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

Также в целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных”, - говорится в сводке.