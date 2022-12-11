  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте
В тренде

Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Диктатор не может обеспечить "защиту Донбасса", как он обещал

Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте

фото из свободных источников

Новина українською

Институт изучения войны предполагает, что президент России Владимир Путин теряет поддержку своих сторонников из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны Украины и "защитить" Донбасс.

Российские силы совершили атаки на объекты критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно больше беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.

В институте отмечают, что увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников может свидетельствовать о том, что российские войска накопили больше БПЛА за трехнедельный период их неиспользования или о том, что Россия недавно получила или ожидает вскоре получить новую партию дронов из Ирана.

Эксперты считают, что президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку бывших так называемых лидеров псевдореспублик, провоенного сообщества, блоггеров из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс, как он обещал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде