Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте
Диктатор не может обеспечить "защиту Донбасса", как он обещал
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Институт изучения войны предполагает, что президент России Владимир Путин теряет поддержку своих сторонников из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны Украины и "защитить" Донбасс.
Российские силы совершили атаки на объекты критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно больше беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.
В институте отмечают, что увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников может свидетельствовать о том, что российские войска накопили больше БПЛА за трехнедельный период их неиспользования или о том, что Россия недавно получила или ожидает вскоре получить новую партию дронов из Ирана.
Эксперты считают, что президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку бывших так называемых лидеров псевдореспублик, провоенного сообщества, блоггеров из-за неспособности российских войск оттеснить Силы обороны дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс, как он обещал.
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