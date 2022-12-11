ВСУ ликвидировали еще почти четыре сотни россиян - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал очередную ежедневную информацию о потерях российских оккупантов.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 захватчиков. Также была уничтожена 21 единица техники, в том числе 10 БПЛА.

Генштаб сегодня не сообщил, на каком из направлений россияне понесли больше всего потерь.

В целом с 24 февраля оккупанты не досчитались: