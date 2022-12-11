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ВСУ ликвидировали еще почти четыре сотни россиян - Генштаб

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Также уничтожено 10 БПЛА

ВСУ ликвидировали еще почти четыре сотни россиян - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал очередную ежедневную информацию о потерях российских оккупантов.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 захватчиков. Также была уничтожена 21 единица техники, в том числе 10 БПЛА.

Генштаб сегодня не сообщил, на каком из направлений россияне понесли больше всего потерь.

В целом с 24 февраля оккупанты не досчитались:

  • личного состава – около 94 140 (+380 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2942 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1928 (+1) ед,
  • РСЗО – 397 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
  • специальной техники – 167 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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