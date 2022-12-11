ВСУ ликвидировали еще почти четыре сотни россиян - Генштаб
Также уничтожено 10 БПЛА
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал очередную ежедневную информацию о потерях российских оккупантов.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 захватчиков. Также была уничтожена 21 единица техники, в том числе 10 БПЛА.
Генштаб сегодня не сообщил, на каком из направлений россияне понесли больше всего потерь.
В целом с 24 февраля оккупанты не досчитались:
- личного состава – около 94 140 (+380 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 2942 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1928 (+1) ед,
- РСЗО – 397 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),
- крылатых ракет ‒ 592 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед,
- специальной техники – 167 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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