Укроборонпром завершает разработку украинского дрона-камикадзе

В Укроборонпроме заявили, что новый беспилотник, который разработали на нужды ВСУ, уже практически готов и проходит испытания. Об этом рассказал руководитель проектов концерна Укроборонпром Олег Болдырев.

"Украина активно работает над тем, чтобы обеспечить ими своих защитников в необходимом количестве. Болдырев рассказал, что уже скоро ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет наносить удары по тылу противника.

Дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, которые делают его уникальным.

Он уже есть. Я назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, имеется в виду вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень алчные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", — сказал представитель Укроборонпрома.