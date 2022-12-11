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Укроборонпром завершает разработку украинского дрона-камикадзе

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Скоро это оружие будет в руках ВСУ

Укроборонпром завершает разработку украинского дрона-камикадзе

Укроборонпром

Новина українською

В Укроборонпроме заявили, что новый беспилотник, который разработали на нужды ВСУ, уже практически готов и проходит испытания. Об этом рассказал руководитель проектов концерна Укроборонпром Олег Болдырев.

"Украина активно работает над тем, чтобы обеспечить ими своих защитников в необходимом количестве. Болдырев рассказал, что уже скоро ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет наносить удары по тылу противника.

Дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, которые делают его уникальным.

Он уже есть. Я назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, имеется в виду вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень алчные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", — сказал представитель Укроборонпрома.

Также известно, что возможность "возвращения" означает то, что дроны смогут атаковать вражеские цели несколько раз. Дальность полета новых БПЛА составляет 1000 километров, а вес боевой части беспилотника — 75 килограммов.

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В статье: война с россией Укроборонпром
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