Россияне планируют помешать контрнаступлению ВСУ своими атаками в Луганской и Харьковской областях
Бахмут все еще очень горячая точка
фото из свободных источников
Российские войска планируют увеличить темпы атак в Луганской и Харьковской областях. Целью такого решения является помешать контрнаступлению ВСУ по этим направлениям зимой. Об этом сообщает институт изучение войны (ISW).
Кроме этого украинская армия становится все ближе к освобождению важных населенных пунктов, ведь по данным источника ВСУ приближаются к Сватовому и Кременной на Луганщине.
Также известно, что оккупанты продолжают атаковать Бахмут и район Авдеевка-Донецк. Кроме этого, россияне обстреливают украинские позиции и населенные пункты на западном берегу Днепра.
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