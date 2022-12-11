Россияне планируют помешать контрнаступлению ВСУ своими атаками в Луганской и Харьковской областях

Российские войска планируют увеличить темпы атак в Луганской и Харьковской областях. Целью такого решения является помешать контрнаступлению ВСУ по этим направлениям зимой. Об этом сообщает институт изучение войны (ISW).

Кроме этого украинская армия становится все ближе к освобождению важных населенных пунктов, ведь по данным источника ВСУ приближаются к Сватовому и Кременной на Луганщине.

Также известно, что оккупанты продолжают атаковать Бахмут и район Авдеевка-Донецк. Кроме этого, россияне обстреливают украинские позиции и населенные пункты на западном берегу Днепра.