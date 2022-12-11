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Эрдоган провел переговоры с Зеленским, после звонка путину

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Глава украинского государства также переговорил с Макроном

Эрдоган провел переговоры с Зеленским, после звонка путину

Zelenskiy / Official

Новина українською

Сегодня, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

"Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - сообщил украинский лидер.

Примечательно, что турецкое издание TRT Haber сообщает, что перед звонком Владимиру Зеленскому Эрдоган разговаривал с Путиным. По информации источника, в ходе диалога глава Турции обсудил с российским президентом работу зернового коридора и призвал как можно быстрее завершить войну.

Также сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - прокомментировал глава Украины.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
Zelenskiy / Official

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