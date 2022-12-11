Глава МИД Британии: Ответственность за преступления понесут все, от исполнителей до Путина

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в интервью "Би-би-си" еще раз отметил, что ответственность за развязавшуюся в Украине войну обязательно понесут все участники процесса. Начиная от простых исполнителей и заканчивая отдающим приказы Путиным.

"Ответственность должна наступить абсолютно обязательно, и это касается как солдат на фронте, совершавших преступления, так и всей цепочки командования до самого верха. Ответственность должна наступить для всех, включая Владимира Путина", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Министр сказал, что Великобритания поддерживает работу Международного уголовного суда, однако не исключает создания других механизмов. Он отметил, что Лондон вместе с Киевом и другими партнерами будут обсуждать, как эффективно привлечь к ответственности виновников войны.

В интервью другому изданию Клеверли подчеркнул, что пока не видно признаков, по которым Владимир Путин готов прекратить войну и урегулировать конфликт дипломатично.