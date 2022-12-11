  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон: Украина может рассчитывать на поддержку Франции до возвращения всех территорий
В тренде

Макрон: Украина может рассчитывать на поддержку Франции до возвращения всех территорий

Общие новости
(1 голосов)

Итоги сегодняшних переговоров

Макрон: Украина может рассчитывать на поддержку Франции до возвращения всех территорий

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 11-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер французского государства в своем твиттере подытожил переговоры.

"С Президентом Зеленским подготовили две конференции, которые пройдут во Франции во вторник: первая - международная, с целью удовлетворить потребности Украины, чтобы пройти эту зиму, и вторая - при участии французских компаний, готовых принять обязательства по восстановлению страны", - объявил Макрон.

Читайте такжеЭрдоган провел переговоры с Зеленским, после звонка путину

Так как итог Эммануэль добавил, что "Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Emmanuel Macron

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде