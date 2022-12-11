Макрон: Украина может рассчитывать на поддержку Франции до возвращения всех территорий
Итоги сегодняшних переговоров
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Сегодня, 11-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер французского государства в своем твиттере подытожил переговоры.
"С Президентом Зеленским подготовили две конференции, которые пройдут во Франции во вторник: первая - международная, с целью удовлетворить потребности Украины, чтобы пройти эту зиму, и вторая - при участии французских компаний, готовых принять обязательства по восстановлению страны", - объявил Макрон.
Так как итог Эммануэль добавил, что "Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".
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