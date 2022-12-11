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Подоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего

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Есть только один вариант завершения войны

Подоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу вариантов завершения войны.

"Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения россии на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция россии на мировых рынках + внутренний саботаж внутри рф = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", - написал в своем твиттере Подоляк.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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