Подоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего
Есть только один вариант завершения войны
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу вариантов завершения войны.
"Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения россии на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция россии на мировых рынках + внутренний саботаж внутри рф = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", - написал в своем твиттере Подоляк.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел
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