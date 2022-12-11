Подоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу вариантов завершения войны.

"Не нужно бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны: военные поражения россии на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция россии на мировых рынках + внутренний саботаж внутри рф = победа Украины и восстановление глобальной безопасности", - написал в своем твиттере Подоляк.