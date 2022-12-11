ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли

Пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовала видео танковой дуэли между украинским Т-64БВ и российским Т-72БЗ.

"Украинские танкисты доказали, кто хозяин в Украине! С первого выстрела вражеский танк превратился в металлолом. Слава Украине и танковым войскам! Победа за нами!", - говорится в сообщении на странице в соцсети.

Заметим, что по данным Генштаба, начиная с 24 февраля ВСУ по состоянию на утро 11 декабря уничтожили 2942 российских танка.