Зеленский: Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного после российских попаданий
Традиционное обращение президента
Фото: Anton Kulakowskiy
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11 декабря.
"Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем.
Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий.
Киев и область, Львовская область, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить еее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества.
И еще одно. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек (прим. – речь идет о санкциях против семи деятелей УПЦ МП сроком на 5 лет). Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество.
Спасибо всем, кто защищает наше государство! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за Украину! Слава Украине!", – рассказал президент.
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