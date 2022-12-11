Зеленский: Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного после российских попаданий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11 декабря.

"Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем.

Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесщине. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий.

Киев и область, Львовская область, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить еее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества.