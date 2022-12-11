  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников: ВСУ продолжат освобождать территории, когда почва станет более твердой
В тренде

Резников: ВСУ продолжат освобождать территории, когда почва станет более твердой

Общие новости
(1 голосов)

Пока на паузу в контрнаступательных действиях влияют погодные условия

Резников: ВСУ продолжат освобождать территории, когда почва станет более твердой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда ВСУ возобновят контрнаступательные действия по освобождению временно оккупированных территорий. Главной причиной паузы Резников назвал погодные условия.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме… Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырая почва и колесная техника почти не может проходить…

Я думаю, что это уменьшение активности происходит из-за погодных условий. Но украинские вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - рассказал украинский министр на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.

Читайте такжеПодоляк: Не нужно бояться постпутинского будущего

Также Алексей Резников убежден, что россия ведет войну против гражданского населения, чтобы склонить Украину к переговорам на данной стадии войны. Однако министр обороны уверяет, что этого россияне не смогут добиться.

"План Украины очень прост – это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины. Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", - подытожил Резников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine Media Center Odesa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде