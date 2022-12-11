Резников: ВСУ продолжат освобождать территории, когда почва станет более твердой
Пока на паузу в контрнаступательных действиях влияют погодные условия
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Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда ВСУ возобновят контрнаступательные действия по освобождению временно оккупированных территорий. Главной причиной паузы Резников назвал погодные условия.
"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме… Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырая почва и колесная техника почти не может проходить…
Я думаю, что это уменьшение активности происходит из-за погодных условий. Но украинские вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - рассказал украинский министр на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.
Также Алексей Резников убежден, что россия ведет войну против гражданского населения, чтобы склонить Украину к переговорам на данной стадии войны. Однако министр обороны уверяет, что этого россияне не смогут добиться.
"План Украины очень прост – это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины. Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", - подытожил Резников.
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