Резников: ВСУ продолжат освобождать территории, когда почва станет более твердой

Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда ВСУ возобновят контрнаступательные действия по освобождению временно оккупированных территорий. Главной причиной паузы Резников назвал погодные условия.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме… Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырая почва и колесная техника почти не может проходить…

Я думаю, что это уменьшение активности происходит из-за погодных условий. Но украинские вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - рассказал украинский министр на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.