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Зозуля: Любая помощь ВСУ – это уже вклад

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Каждый украинец делает свой вклад в победу

Зозуля: Любая помощь ВСУ – это уже вклад

zik

Новина українською

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля отметил важность помощи ВСУ.

"Я общаюсь с очень многими волонтерами, военными и просто людьми. И все чаще замечаю, что многие преуменьшают свое значение. Есть люди, которые не находятся на фронте, но в тылу делают очень много приближающих победу вещей. Есть те, кто не находится в Украине, но 24/7 готовы помогать. И большинство из этих людей говорят, что то, что они делают - это минимум и не стоит внимания…

Друзья, хочу Вам сказать одно: любая помощь – это уже вклад. Человек, который утром не выпил кофе и сделал на эти деньги донат - приблизил победу. Паренек, который просто подвез гуманитарный груз, потому что его подружка волонтер попросила его - приближает нашу победу. Каждый шаг, который вы делаете с любой помощью нашим военным и Украине, важен.

Запомните, что вы все, маленькие детали, огромной цепи под названием Украина. И я благодарен Вам за помощь. Материальную, физическую, гуманитарную или информационную. Вместе мы – Народная Армия", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Райо Махадаонда
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