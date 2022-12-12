Зозуля: Любая помощь ВСУ – это уже вклад
Каждый украинец делает свой вклад в победу
zik
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" Роман Зозуля отметил важность помощи ВСУ.
"Я общаюсь с очень многими волонтерами, военными и просто людьми. И все чаще замечаю, что многие преуменьшают свое значение. Есть люди, которые не находятся на фронте, но в тылу делают очень много приближающих победу вещей. Есть те, кто не находится в Украине, но 24/7 готовы помогать. И большинство из этих людей говорят, что то, что они делают - это минимум и не стоит внимания…
Друзья, хочу Вам сказать одно: любая помощь – это уже вклад. Человек, который утром не выпил кофе и сделал на эти деньги донат - приблизил победу. Паренек, который просто подвез гуманитарный груз, потому что его подружка волонтер попросила его - приближает нашу победу. Каждый шаг, который вы делаете с любой помощью нашим военным и Украине, важен.
Запомните, что вы все, маленькие детали, огромной цепи под названием Украина. И я благодарен Вам за помощь. Материальную, физическую, гуманитарную или информационную. Вместе мы – Народная Армия", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.
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