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Сильные договоренности, глобальный саммит мира, Украина на G7. О чем Зеленский говорил с Байденом

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Ермак уже забросил эмодзи по итогам беседы

Сильные договоренности, глобальный саммит мира, Украина на G7. О чем Зеленский говорил с Байденом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

"Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".

"Ценим и помощь, которую США оказывают на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период".

"Благодарю господина Байдена за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную преданность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах".

"Как всегда – предметно и полезно. Есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это добавляет оптимизма. Чем скорее будут реализованы пункты формулы, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Спасибо всем, кто помогает! Слава всем нашим воинам! И пусть у оккупантов будет очень горячая ночь! Слава Украине!"

О телефонном разговоре президентов Украины и США также сообщил глава ОПУ Андрей Ермак. Он опубликовал эмодзы ракеты, вероятно, намекнув на новую военную помощь от Штатов.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали статью The New York Times "о недоверии между Байденом и Зеленским"

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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