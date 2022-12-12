Сильные договоренности, глобальный саммит мира, Украина на G7. О чем Зеленский говорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

"Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".

"Ценим и помощь, которую США оказывают на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период".

"Благодарю господина Байдена за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную преданность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах".

"Как всегда – предметно и полезно. Есть сильные договоренности. Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это добавляет оптимизма. Чем скорее будут реализованы пункты формулы, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Спасибо всем, кто помогает! Слава всем нашим воинам! И пусть у оккупантов будет очень горячая ночь! Слава Украине!"