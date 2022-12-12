"Украина обязательно победит". Залужный поздравил защитников с Днем Сухопутных войск

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск Украины.

"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, собратья и сестры!"

"Благодарю за службу и верность присяге. Вечная Память павшим воинам! Наша обязанность продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!"