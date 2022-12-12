"Украина обязательно победит". Залужный поздравил защитников с Днем Сухопутных войск
Так и будет
Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск Украины.
"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, собратья и сестры!"
"Благодарю за службу и верность присяге. Вечная Память павшим воинам! Наша обязанность продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!"
Праздник ежегодно отмечается 12 декабря, был установлен согласно указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.
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