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"Украина обязательно победит". Залужный поздравил защитников с Днем Сухопутных войск

Общие новости
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Так и будет

"Украина обязательно победит". Залужный поздравил защитников с Днем Сухопутных войск

Генштаб

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск Украины.

"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, собратья и сестры!"

"Благодарю за службу и верность присяге. Вечная Память павшим воинам! Наша обязанность продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!"

Праздник ежегодно отмечается 12 декабря, был установлен согласно указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Источник:
t.me/CinCAFU

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