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ВСУ за воскресенье поразили 9 пунктов управления армии РФ

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Украинские воины отразили атаки возле 11 населенных пунктов

ВСУ за воскресенье поразили 9 пунктов управления армии РФ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 12 июля, сообщает, что за воскресенье подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Кроме того, активно работала украинская авиация, которая в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Россияне в воскресенье нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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