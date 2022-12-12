Капитан сборной Украины по волейболу зажег в финале клубного ЧМ. Это его второй титул в сезоне

В бразильском городе Бетим в воскресенье, 11 декабря, завершился клубный чемпионат мира по волейболу – турниру, который проводится среди сильнейших клубов пяти континентальных конфедераций.

Европу представляли итальянский "Трентино", в прошлом сезоне проигравший в финале Лиги Чемпионов польской "Заксе" (но поляки от участия отказались), и "Перуджа", получившая вайлд-кард. За последнюю, как известно, выступает капитан сборной Украины Олег Плотницкий. Также участие в турнире принимали три бразильских клуба и один иранский.

Формат турнира – две группы по три команды, по две лучшие выходят в полуфинал. В конце концов, в решающем поединке сошлись представители Старого света. И именно "Перуджа" одержала победу со счетом 3:1. Олег Плотницкий в итоге стал вторым самым результативным игроком в своей команде – на его счету 15 очков. Олег реализовал 8 атак, трижды блокировал соперника, еще четыре очка набрал эйсами с подач.

Заметим, что "Перуджа" выиграла 20-й матч подряд с начала сезона в октябре. Для Плотницкого это уже второй титул этого сезона – ранее его команда выиграла Суперкубок Италии, украинец в финале был признан самым полезным игроком.