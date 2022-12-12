Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 2966 (+24) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,

артиллерийских систем – 1929 (+1) ед,

РСЗО – 397 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,

специальная техника – 169 (+2).

Данные уточняются.

В последнее время указывались минимальные потери россиян в танках, однако на этот раз Генштаб отчитался о двух с половиной десятках уничтоженных.