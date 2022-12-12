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Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12

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Орки, бегите

Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1929 (+1) ед,
  • РСЗО – 397 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,
  • специальная техника – 169 (+2).

Данные уточняются.

В последнее время указывались минимальные потери россиян в танках, однако на этот раз Генштаб отчитался о двух с половиной десятках уничтоженных.

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В статье: война с россией ВСУ Генштаб ЗСУ
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