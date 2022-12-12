Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
Орки, бегите
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2966 (+24) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,
- артиллерийских систем – 1929 (+1) ед,
- РСЗО – 397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) ед,
- специальная техника – 169 (+2).
Данные уточняются.
В последнее время указывались минимальные потери россиян в танках, однако на этот раз Генштаб отчитался о двух с половиной десятках уничтоженных.
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