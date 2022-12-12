Министр иностранных дел Украины не понимает, почему Шольц не дает танки Leopard 2

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно обеспокоен тем, что правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, поскольку Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне. Об этом он сказал в интервью программе Bericht aus Berlin на немецком канале ARD.

Германия пообещала Украине предоставление новых вооружений, однако это не касается немецких танков Leopard 2, которые уже давно просит Киев. Кулеба не понимает аргументацию Шольца, который медлит с боевыми танками, но в то же время передает Украине артиллерию.