Министр иностранных дел Украины не понимает, почему Шольц не дает танки Leopard 2
В целом, мы тоже
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно обеспокоен тем, что правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, поскольку Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне. Об этом он сказал в интервью программе Bericht aus Berlin на немецком канале ARD.
Германия пообещала Украине предоставление новых вооружений, однако это не касается немецких танков Leopard 2, которые уже давно просит Киев. Кулеба не понимает аргументацию Шольца, который медлит с боевыми танками, но в то же время передает Украине артиллерию.
"Такого решения еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем. Если страна будет недостаточно вооружена, будет затяжная война – это не в пользу ни Украины, ни ее западных партнеров. Насколько ему известно, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как IRIS-T и Gepard".
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