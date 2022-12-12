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Министр иностранных дел Украины не понимает, почему Шольц не дает танки Leopard 2

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Министр иностранных дел Украины не понимает, почему Шольц не дает танки Leopard 2

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно обеспокоен тем, что правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, поскольку Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне. Об этом он сказал в интервью программе Bericht aus Berlin на немецком канале ARD.

Германия пообещала Украине предоставление новых вооружений, однако это не касается немецких танков Leopard 2, которые уже давно просит Киев. Кулеба не понимает аргументацию Шольца, который медлит с боевыми танками, но в то же время передает Украине артиллерию.

"Такого решения еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем. Если страна будет недостаточно вооружена, будет затяжная война – это не в пользу ни Украины, ни ее западных партнеров. Насколько ему известно, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как IRIS-T и Gepard".

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Leopard
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Источник:
tagesschau.de

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Комментарии (2)
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RicoRico (Кривой Рог)
12.12.2022 в 11:44
А навіщо Шольц буде йти проти свого друга путіна?
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
12.12.2022 в 10:52
ПОтому что у Штольца в кабинете на видном месте висит фраза "Я никому ничего не должен. В. Зеленский"
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