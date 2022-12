Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. РФ серьезно не продвинется в ближайшие месяцы – ISW, разведка Британии

Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за возможности возобновления внутренних беспорядков в стране. Открытое участие в войне может ослабить возможности президента Лукашенко. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Чтобы подавить народные протесты против его правления в 2020 и 2021 годах, Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил в дополнение к белорусским спецслужбам. Привлечение значительной части этого аппарата безопасности к войне в Украине, скорее всего, сделает Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления.

Лукашенко также отдает себе отчет, как отмечают в источнике, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что попытка РФ обеспечить полный контроль над Беларусью увенчалась успехом.

В целом усилия Кремля направлены на то, чтобы заставить Беларусь поддержать наступательную кампанию России в Украине, это часть долгосрочных усилий по укреплению контроля над Беларусью.

В то же время в ISW заявляют, что ВСУ приближаются к Сватовому и Кременной, а российские власти отправляют на оккупированные территории Украины чеченцев для формирования так называемого административного режима. В ЛДНР уже начали критиковать Путина из-за неспособности взять под контроль территории псевдореспублик.

Маловероятно, что России удастся продвинуться на оперативном уровне в ближайшие месяцы. Об этом сообщает разведка Великобритании. Россия, вероятно, по-прежнему стремится захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, пишут британцы. А приоритет, вероятно, отдаст продвижению вглубь Донецкой области. Однако стратегия РФ вряд ли сейчас будет реализована. По оценке британцев крайне маловероятно, что армия РФ сейчас способна создать эффективную ударную силу, чтобы захватить эти районы. Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся на оперативном уровне в ближайшие несколько месяцев.

