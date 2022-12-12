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В Воздушных силах рассказали о способности ПВО ВСУ сбивать баллистику РФ, и влияет ли климат на работу Шахедов

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В Воздушных силах рассказали о способности ПВО ВСУ сбивать баллистику РФ, и влияет ли климат на работу Шахедов

РБК

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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона ответил на важные вопросы.

"Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность иранских дронов. Помешать им может разве нелетная погода: шквальный ветер, порывистый штормовой ветер, а также условия, приводящие к обледенению аппарата".

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские украинская противовоздушная оборона сбивать не может… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся. Различные виды бавовны могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине".

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В статье: война с россией Shahed-136 Юрий Игнат
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