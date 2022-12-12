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В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика

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Говорят, был беспилотник, а может и нет…

В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика

Новина українською

5 декабря на российской авиабазе в Дягилеве, где размещались стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину, произошел взрыв. В СМИ предполагают, что это была атака украинского беспилотника. В то же время ВСУ заявили, что вероятной причиной взрыва стал низкий уровень подготовки российских военных.

Тем не менее, известно, что погибли по меньшей мере три человека. Один из них – майор Евгений Навлютов. Как сообщают в российских соцсетях, этот Навлютов был пилотом стратегического бомбардировщика Ту-22М. Известно также, что до полномасштабного нападения на Украину этот пилот успел повоевать в Сирии.

Добавим, что после взрыва с базы Дягилево пропали десять стратегических бомбардировщиков. Кроме ЧП под Рязанью, на прошлой неделе также было «горячо» на базах Энгельс в Саратовской области и в Курске.

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В статье: война с россией
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