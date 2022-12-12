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Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута в Украине

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Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Чтобы справиться с этим, Украине нужна также невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы, как отметил Кулеба.

В то же время он заявил, что не ожидает массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой. По его мнению, жители городов будут переезжать в сельские регионы, где есть возможность отапливаться дровами, сказал Кулеба.

По состоянию на сегодняшний день в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, непогода усложняет ремонтные работы, как сообщили в Укрэнерго. В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается. По состоянию на утро 12 декабря из-за непогоды в Киевской области 14 населенных пунктов остаются полностью обесточенными, еще 37 частично.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба электричество
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Источник:
tagesschau.de

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