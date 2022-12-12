Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута в Украине
Держим это в голове и будем готовы
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Чтобы справиться с этим, Украине нужна также невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы, как отметил Кулеба.
В то же время он заявил, что не ожидает массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой. По его мнению, жители городов будут переезжать в сельские регионы, где есть возможность отапливаться дровами, сказал Кулеба.
По состоянию на сегодняшний день в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, непогода усложняет ремонтные работы, как сообщили в Укрэнерго. В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается. По состоянию на утро 12 декабря из-за непогоды в Киевской области 14 населенных пунктов остаются полностью обесточенными, еще 37 частично.
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