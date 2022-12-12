Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 и помочь в ремонте тяжелой техники
Приготовления могут начать в ближайшее время
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Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29, приготовления для этого могут начаться в ближайшие недели. Об этом сказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер. По его словам, об этом, в частности, говорилось на последней встрече с президентом Украины.
"Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать. Наш министр обороны объяснил вашему президенту, как это возможно. И, думаю, в ближайшие недели в Словакию прибудет украинская делегация и мы вместе с американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью… Я очень оптимистично настроен на этот счет, думаю, это скоро произойдет и самолеты будут в Украине".
МиГ-29 – советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.
В то же время будут ремонтировать изношенную и поврежденную на войне крупнокалиберную технику союзники в Словакии недалеко от границы с Украиной – для более оперативной ее доставки с фронта и на фронт. Об этом рассказал бригадный генерал бундесвера Кристиан Фрейдинг, глава спецштаба Минобороны ФРГ по Украине.
Центр расположен в пригороде Михайловцев в 25 км от границы с Украиной на ужгородском направлении. Он создан по межправительственной договоренности Германии и Словакии. Там будут восстанавливать немецкие САУ Panzerhaubitze 2000, которые Украина получила только от Германии 14 единиц.
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