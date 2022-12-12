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Есть жертвы. Войска РФ ударили по городу Горняк и обстреляли спасателей, везших гумпомощь в Бахмут

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Есть жертвы. Войска РФ ударили по городу Горняк и обстреляли спасателей, везших гумпомощь в Бахмут

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Российские оккупанты утром 12 декабря ударили с РСЗО "Ураган" по городу Горняк Покровского района Донецкой области. Погибли два человека, еще 10 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаются. В Офисе генерального прокурора уточнили, что снаряды попали в центральную часть города. Также повреждены пятиэтажные дома, отделения банка. На место прибыли следственно-оперативная группа и парамедики.

Оккупанты открыли огонь по машине спасателей. Они везли гуманитарную помощь людям, остающимся в разорванном боевыми действиями городе Бахмут. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Однако в результате артиллерийских обстрелов получил повреждение оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссечен задний бампер и задняя часть автомобиля.

"Этим авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда попали россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, который произошел в результате обстрела своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы".

В то же время глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты удерживают в плену 232 жителей области.

"В течение 9 месяцев войны задокументированы многочисленные факты нарушения прав человека и насилия. Через российский плен прошло 573 наших земляка, 232 — до сих пор в заложниках. При этом международные организации демонстрируют беспомощность в контексте нарушений права на жизнь и безопасность".

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В статье: война с россией ДСНС Павел Кириленко Александр Старух
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Источник:
Старух

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