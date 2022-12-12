В ОК Юг объяснили, почему 12 декабря Россия не вывела ни одного корабля с Калибрами в Черное море
Но угроза ударов сохраняется – если слышите сирену, то уходите в укрытие
фото из свободных источников
По состоянию на 12 декабря Россия не вывела в Черное море ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Несмотря на это, на боевом дежурстве все еще находятся 8 вражеских кораблей. Однако ситуация может измениться. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Море в это время штормит и мешает оркам, наблюдался шторм в 4-5 баллов.
"Корабли с ракетами "Калибр" есть, но они скрываются на пунктах базирования, укрываясь от шторма. Речь идет о бухтах и гаванях".
В то же время, она призывала не полагаться только на погоду, ведь планы врага циничны. Гуменюк напомнила, что пуск ракет может произойти даже с пункта базирования, хотя это и небезопасно. Врагу нужно всего несколько часов, чтобы вывести корабли и создать залп. Это может произойти когда угодно.
"Длительное время не было ракет-носителей, поэтому вполне вероятно, что уже сегодня, 12 декабря, они могут быть выведены. Но не обязательно привязываться ко дню недели".
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