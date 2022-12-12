В ГУР рассказали о темпах изготовления ракет в РФ и рассчитали количество возможных крупных обстрелов
Хотят затащить нас во тьму, но им это не удастся
MediaCenterUkraine-Ukrinform
С начала вторжения в Украину Россия изготовила 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 морских ракет "Калибр". Таким образом, российская военная промышленность производит в месяц около 40 ракет, которыми с начала октября обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил в интервью изданию The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"По нашим расчетам, у них осталось ракет на три-пять волн ударов. Это если в каждой волне по 80-90 ракет".
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Источник:NYT
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