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В ГУР рассказали о темпах изготовления ракет в РФ и рассчитали количество возможных крупных обстрелов

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Хотят затащить нас во тьму, но им это не удастся

В ГУР рассказали о темпах изготовления ракет в РФ и рассчитали количество возможных крупных обстрелов

MediaCenterUkraine-Ukrinform

Новина українською

С начала вторжения в Украину Россия изготовила 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 морских ракет "Калибр". Таким образом, российская военная промышленность производит в месяц около 40 ракет, которыми с начала октября обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в интервью изданию The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим расчетам, у них осталось ракет на три-пять волн ударов. Это если в каждой волне по 80-90 ракет".

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В статье: война с россией ГУР Вадим Скибицкий The New York Times
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Источник:
NYT

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