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Россия продолжает обстреливать Херсон из артиллерии, РСЗО и минометов. Есть погибшие

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Террористы продолжают войну с гражданскими

Россия продолжает обстреливать Херсон из артиллерии, РСЗО и минометов. Есть погибшие

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo / Автор невідомий

UA-Футбол
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Армия России продолжает почти ежедневно обстреливать Херсон. По информации главы областной военной администрации Ярослава Янушевича, за вчера враг 57 раз обстрелял территорию Херсонщины артиллерией, РСЗО и минометами. Россияне попали в жилые кварталы Херсона, инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома.

Уже сегодня от обстрела пострадал гражданский район вдоль Днепра, который называется "Военный форштадт". Также под обстрел попал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли.

По информации заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, повреждены линии электропередач.

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В статье: война с россией
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