Россия продолжает обстреливать Херсон из артиллерии, РСЗО и минометов. Есть погибшие
Террористы продолжают войну с гражданскими
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo / Автор невідомий
Армия России продолжает почти ежедневно обстреливать Херсон. По информации главы областной военной администрации Ярослава Янушевича, за вчера враг 57 раз обстрелял территорию Херсонщины артиллерией, РСЗО и минометами. Россияне попали в жилые кварталы Херсона, инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома.
Уже сегодня от обстрела пострадал гражданский район вдоль Днепра, который называется "Военный форштадт". Также под обстрел попал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли.
По информации заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, повреждены линии электропередач.
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