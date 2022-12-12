Зеленский: Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована
Никто вам точно не скажет, сколько будет продолжаться война
Zelenskiy / Official
Война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, а защитники выйдут на международно признанные границы государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует РБК-Украина.
"Никто вам не скажет, сколько будет продолжаться (война - ред.). Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей - услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что конец войны для украинцев - это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах.
Он добавил, что конец войны - это не заморозка конфликта.
"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.
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