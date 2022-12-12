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Зеленский: Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована

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Никто вам точно не скажет, сколько будет продолжаться война

Зеленский: Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована

Zelenskiy / Official

Новина українською

Война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, а защитники выйдут на международно признанные границы государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует РБК-Украина.

"Никто вам не скажет, сколько будет продолжаться (война - ред.). Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей - услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос. Ответ должен быть главным. Я не играю с такими вещами", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что конец войны для украинцев - это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах.

Он добавил, что конец войны - это не заморозка конфликта.

"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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