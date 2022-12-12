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В Бахмуте погибла американка, парамедик ВСУ Ребекка Мацировская

Общие новости
(2 голосов)

Искренняя благодарность и светлая память

В Бахмуте погибла американка, парамедик ВСУ Ребекка Мацировская

фото из соцсетей

Новина українською

В боях за Украину в Бахмуте погибла приехавшая из Ноксвилла, штат Теннесси, США американка Ребекка Мацировская. Она работала парамедиком в Вооруженных Силах Украины.

О трагедии сообщили в Facebook Американская история и политика. Отмечается, что гражданка США прибыла в Украину специально для того, чтобы помочь защищать наше государство от агрессора.

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"Три коротких предложения и так много всего за ними... Искренняя благодарность и светлая память Ребекке!" – отметили в сообщении.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Laborer (Dnipro)
12.12.2022 в 18:23
Поки деякі чоловіки ховаються під спідницями, жінки з цивілізованого світу воюють за нас...
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