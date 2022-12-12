В Бахмуте погибла американка, парамедик ВСУ Ребекка Мацировская

В боях за Украину в Бахмуте погибла приехавшая из Ноксвилла, штат Теннесси, США американка Ребекка Мацировская. Она работала парамедиком в Вооруженных Силах Украины.

О трагедии сообщили в Facebook Американская история и политика. Отмечается, что гражданка США прибыла в Украину специально для того, чтобы помочь защищать наше государство от агрессора.

"Три коротких предложения и так много всего за ними... Искренняя благодарность и светлая память Ребекке!" – отметили в сообщении.