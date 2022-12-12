"Слава тебе, воин". Боец ВСУ под шквальным огнем вытаскивает из поля раненого побратима - ВИДЕО
Спасение своего побратима — национальная особенность украинского воина
Генштаб ЗСУ
В районе Бахмута на Донетчине сейчас идут ожесточенные бои. Оккупанты не оставляют попыток наступать, а украинские защитники держат оборону.
Видео, как боец ВСУ под Бахмутом во время обстрела вытаскивает раненного товарища, обнародовало издание Цензор.нет. Видео наглядно демонстрирует героизм и самопожертвование украинских воинов, которые не оставляют товарищей на поле боя.
На кадрах видно, как пылает авто, в котором находились украинские бойцы и которое обстреляли оккупанты. Трое украинских защитников эвакуировались. Один из них получил ранения, а одежда на нем загорелась.
Боец самостоятельно пытался сбить с себя пламя и отползти, но из-за ранения не мог этого сделать.
Один из троих бойцов заметил товарища и под шквальным огнем, рискуя жизнью, побежал его спасать. Он оказал первую помощь, наложив жгут и оттащил побратима в безопасное место.
Кадры запечатлел беспилотник.
"Оказание первой помощи и спасение своего побратима — национальные особенности украинского воина. Слава тебе, воин", — прокомментировал голос мужчины за кадром, который объяснял ситуацию на видео.
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