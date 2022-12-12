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Спикер ОК Восток: Россияне вблизи Бахмута сменили тактику, начали использовать штурмовые отряды

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Так россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Спикер ОК Восток: Россияне вблизи Бахмута сменили тактику, начали использовать штурмовые отряды

фото из свободных источников

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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки оккупанты осуществляют более 200 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Бахмут остается главной точкой удара для врага. Несмотря на старания РФ, украинские защитники отслеживают группы противника и наносят по ним удары.

"Они сосредоточили всю артиллерию и авиацию, РСЗО. Вокруг Бахмута противник сменил тактику. Вместо БТГ противник начал использовать штурмовые вновь созданные отряды, которые нацелены на атакующие действия. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону", - отметил Череватый.

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По его словам, на Авдеевском направлении сейчас также продолжаются ожесточенные бои.

"Противник пытается прорвать нашу оборону, бросает в бой мобилизованные подразделения. На Луганщине ВСУ держат инициативу за собой. Однако время от времени враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", - подытожил Череватый.

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В статье: война с россией
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