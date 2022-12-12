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Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива

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Просто на море и просто выпить пива

Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не думает о своем будущем после победы Украины в войне с Россией, но к тому времени обещает остаться на посту.

Об этом Зеленский рассказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.

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Ведущий спросил президента о его будущем.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов.

Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море.

Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", - сказал Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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