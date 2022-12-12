Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не думает о своем будущем после победы Украины в войне с Россией, но к тому времени обещает остаться на посту.

Об этом Зеленский рассказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.

Ведущий спросил президента о его будущем.