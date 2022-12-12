Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива
Просто на море и просто выпить пива
Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не думает о своем будущем после победы Украины в войне с Россией, но к тому времени обещает остаться на посту.
Об этом Зеленский рассказал в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.
Ведущий спросил президента о его будущем.
"До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов.
Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море.
Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", - сказал Зеленский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Українська правда
Популярное сейчас
- Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
- ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн