Разведка Великобритании раскрыла, сколько захваченных территорий после 24 февраля освободила Украина
Более половины
Зеленський Телеграм-канал
Разведка Великобритании, обнародовав очередной отчет о войне Украины с Россией, рассказала, сколько украинских земель, захваченных после 24-го февраля (день полномасштабного вторжения), освободили ВСУ.
"ВСУ освободили 54% территории, которую РФ оккупировала с 24-го февраля", - говорится в сообщении.
По данным разведчиков, Россия еще контролирует 18% территории Украины, включая Донбасс и Крым.
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Источник:Ukraine NOW
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