Разведка Великобритании раскрыла, сколько захваченных территорий после 24 февраля освободила Украина

Разведка Великобритании, обнародовав очередной отчет о войне Украины с Россией, рассказала, сколько украинских земель, захваченных после 24-го февраля (день полномасштабного вторжения), освободили ВСУ.

"ВСУ освободили 54% территории, которую РФ оккупировала с 24-го февраля", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, Россия еще контролирует 18% территории Украины, включая Донбасс и Крым.