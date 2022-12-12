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Разведка Великобритании раскрыла, сколько захваченных территорий после 24 февраля освободила Украина

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Разведка Великобритании раскрыла, сколько захваченных территорий после 24 февраля освободила Украина

Зеленський Телеграм-канал

UA-Футбол
Новина українською

Разведка Великобритании, обнародовав очередной отчет о войне Украины с Россией, рассказала, сколько украинских земель, захваченных после 24-го февраля (день полномасштабного вторжения), освободили ВСУ.

"ВСУ освободили 54% территории, которую РФ оккупировала с 24-го февраля", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, Россия еще контролирует 18% территории Украины, включая Донбасс и Крым.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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