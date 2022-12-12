Великобритания может предоставить Украине оружие большей дальности поражения
Готовы пересмотреть свою доктрину
Ministry of Defence
Великобритания может пересмотреть отказ от поставок Украине вооружений большей дальности. Об этом сказал министра обороны Великобритании Бен Волес.
"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и будут пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал чиновник.
Отметим, что ранее американские СМИ писали о том, что США не выступает против нанесения Украиной ударов по территории РФ. Также британская разведка рассказала, сколько захваченных россиянами земель от 24-го февраля освободили ВСУ.
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