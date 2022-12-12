Новость о гибели американской девушки-парамедика в Украине – фейк. Его запустили россияне
Традиционная тактика террористов
Фтот з соцмереж
Сегодня днем, 12-го декабря, многие украинские ЗСИ распространили новость о том, что под Бахмутом погибла американская парамедик Ребекка Мацировская. Якобы о трагедии сообщили в Facebook Американская история и политика. Отмечается, что гражданка США прибыла в Украину специально для того, чтобы помочь защищать наше государство от агрессора.
Однако по факту новость оказалась фейковой. Известие о своей смерти Ребекка опровергла лично, обратившись к изданию "Телеграф". Источник приводит скриншот переписки с Мацировской.
"Привет! Вы написали статью о том, что я умерла. Однако это российская пропаганда, а я по-прежнему жива", – написала она редакторам.
Также женщина попросила украинских журналистов не транслировать фейки российской пропаганды.
Добавим, что в Украине есть случаи смерти на войне иностранных граждан. Один из самых известных из них – это гибель канадского фермера Джозефа Хильдебранда.
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