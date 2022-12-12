Мост между Мелитополем и Константиновкой поврежден. Это важное крыло логистики для российских оккупантов
Информацию официально подтвердил мэр Мелитополя
Телеграм Івана Федорова
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что поврежден мост между этим городом и селом Константиновка на правом берегу Днепра. Это важное логистическое крыло, благодаря которому россияне обеспечивали свое пребывание на оккупированных украинских территориях.
Информацию также подтверждают украинские паблики, опираясь на заявления российских пропагандистов. Как говорится в одном из сообщений, разрушение этого моста перерезает оккупантам поставки со стороны Харьковской трассы.
Причина разрушения неизвестна. По неофициальным сообщениям, ВСУ ударили по мосту HIMARS.
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Источник:Ukraine NOW
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