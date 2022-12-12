Зеленский на саммите G7 призвал Россию вывести войска из Украины на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на саммите G7, призвал Россию вывести войска из Украины на Рождество. Это, мол, станет проявлением реальных намерений агрессора окончить войну.

"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать этого сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", - подчеркнул глава государства, выступая перед лидерами стран G7.